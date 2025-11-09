LaLiga'nın bu haftaki en dikkat çeken karşılaşmalarından biri, Real Madrid ile Rayo Vallecano arasında oynanacak. İspanya futbolunun heyecanla beklenen randevusu, hem puan tablosunu hem de takımların form durumlarını doğrudan etkileyecek nitelikte. Peki, Real Madrid - Rayo Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler Real Madrid - Rayo Vallecano maçında oynayacak mı? Real Madrid - Rayo Vallecano maçı ilk 11'ler belli oldu mu? İşte maçla ilgili tüm detaylar ve merak edilen soruların yanıtları...

REAL MADRID - RAYO VALLECANO MAÇI NE ZAMAN?

Real Madrid - Rayo Vallecano maçı, LaLiga'nın 2025 sezonunda öne çıkan mücadelelerinden biri olarak 9 Kasım Pazar günü gerçekleşecek. İki ekip, İspanya'nın başkenti Madrid'in dışında, Rayo Vallecano'nun ev sahibi olduğu Campo de Futbol de Vallecas Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

REAL MADRID - RAYO VALLECANO MAÇI SAAT KAÇTA?

Real Madrid - Rayo Vallecano maçı saat 18.15'te başlayacak. Pazar akşamının dikkat çeken mücadelesi, futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. İki takımın oyun planları ve son haftalardaki form grafikleri, maç saatinden itibaren yoğun analizlere konu olacak.

REAL MADRID - RAYO VALLECANO MAÇI HANGİ KANALDA?

Maç, Türkiye'de S Sport Plus ekranlarından canlı olarak izlenebilecek. Ayrıca dijital yayın platformları üzerinden de canlı takip mümkün olacak. Futbolseverler, saha içi analizler ve yorumlar eşliğinde maçı ekran başında rahatlıkla izleyebilecek.

ARDA GÜLER REAL MADRID - RAYO VALLECANO MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Genç yetenek Arda Güler, Real Madrid kadrosunda dikkat çeken isimlerden biri olarak bu maçta forma giyip giymeyeceği merak konusu. Teknik direktörün maç kadrosunu açıklamasıyla birlikte, Arda'nın sahada olup olmayacağı kesinlik kazanacak.