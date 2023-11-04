"Real Madrid vs Rayo Vallecano Arda Güler oynayacak mı?" Merak ediliyor. Real Madrid, İspanya La Liga'nın 12. haftasında sahasında Rayo Vallecano'yu ağırlayacak. Peki, Real Madrid Rayo Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar…

Real Madrid Rayo Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Real Madrid vs Rayo Vallecano Arda Güler oynayacak mı?

Eflatun-beyazlılar, bu karşılaşma öncesinde son hazırlıklarını yaptı. Real Madrid, evinde üst üste 4 maç kazanarak 28 puanla ligin zirvesinde bulunuyor. Diğer yandan Rayo Vallecano, son 3 deplasman maçını kaybetmeyerek toplamda 7 maçta 17 puanla 8. sırada yer alıyor. Peki, Real Madrid Rayo Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Real Madrid vs Rayo Vallecano Arda Güler oynayacak mı? Detaylar haberimizdedir…

REAL MADRID - RAYO VALLECANO MAÇI NE ZAMAN?

Real Madrid, İspanya La Liga'nın 12. haftasında 5 Kasım Pazar günü Rayo Vallecano'yu ağırlayacak.

REAL MADRID - RAYO VALLECANO MAÇI SAAT KAÇTA?

İspanya La Liga 12. haftası Real Madrid - Rayo Vallecano maçı 5 Kasım Pazar günü saat 23.00'de başlayacak.

REAL MADRID - RAYO VALLECANO MAÇI HANGİ KANALDA?

Real Madrid - Rayo Vallecano maçı S SPORT ve S SPORT PLUS ekranlarından naklen yayınlanacak.

REAL MADRİD VS RAYO VALLECANO ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?

La Liga'nın 12. haftasında Real Madrid, Rayo Vallecano'yu konuk edecekti. Real Madrid, maç öncesi Valdebabas'ta yoğun bir antrenman gerçekleştirdi. Antrenmanda Ceballos ve Mendy takımdan ayrı çalışırken, Arda Güler takımla birlikte çalıştı. Isınma koşusuyla başlayan antrenman, taktik çalışmayla devam etti. Yüksek tempolu top idmanının ardından dar alanda bir mini maç yapıldı. Rayo Vallecano maçının kadrosu, cumartesi günü açıklanacak. Arda Güler, hazır bir görünüm sergiliyor, ancak kadroya seçilip seçilmeyeceği belirsiz.