Real Madrid - Rayo Vallecano CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Real Madrid - Rayo Vallecano maçı hangi kanalda, nasıl izlenir?

LaLiga'da heyecan dorukta! Haftanın en dikkat çekici karşılaşmalarından biri olan Real Madrid - Rayo Vallecano maçı, futbolseverler tarafından büyük bir ilgiyle bekleniyor. Peki, Real Madrid - Rayo Vallecano maçı saat kaçta, hangi kanalda? Real Madrid - Rayo Vallecano CANLI izle! Detaylar...

REAL MADRID - RAYO VALLECANO NEREDE İZLENİR?

İspanya LaLiga'da haftanın en çok merak edilen mücadelelerinden biri olan Real Madrid - Rayo Vallecano maçı, Türkiye'de S Sport ve dijital platformu S Sport Plus üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Maçı televizyon üzerinden izlemek isteyen futbolseverler S Sport kanalını, çevrim içi takip etmek isteyenler ise S Sport Plus uygulamasını kullanabilir.

S Sport Plus, akıllı televizyonlar, bilgisayar, tablet ve akıllı telefonlar üzerinden erişim imkânı sunuyor. Maç yayınını kesintisiz izleyebilmek için internet bağlantısının güçlü olmasına ve aboneliğinizin aktif olmasına dikkat etmeniz önerilir.

REAL MADRID - RAYO VALLECANO MAÇI CANLI İZLE!

Futbol tutkunlarının heyecanla beklediği Real Madrid - Rayo Vallecano maçı, canlı yayınla ekranlara gelecek. Maçı canlı izlemek isteyenler için en güvenilir adres S Sport ve S Sport Plus platformları olacak.

Karşılaşmayı internet üzerinden izlemeyi planlayan taraftarlar, yayın öncesinde hesaplarına giriş yapmalı ve teknik altyapılarını kontrol etmelidir. Özellikle mobil cihaz kullanıcılarının, maç saati öncesinde uygulama güncellemelerini tamamlaması kesintisiz bir izleme deneyimi açısından büyük önem taşır.

REAL MADRID - RAYO VALLECANO MAÇI SAAT KAÇTA?

LaLiga'nın bu zorlu karşılaşması 9 Kasım 2025 Pazar günü oynanacak. Maçın başlama saati İspanya saatiyle 16.15 olarak belirlenirken, Türkiye saatiyle 18.15'te ekranlara gelecek.

Tüm futbolseverlerin dikkat etmesi gereken bir diğer nokta ise saat farkıdır. Maçı kaçırmamak için Türkiye saatiyle 18.15'te yayın açılmalı. Karşılaşma öncesinde takımların sahaya çıkış seremonileri ve ısınma görüntüleriyle yayın 15-20 dakika önceden başlayacak.

REAL MADRID - RAYO VALLECANO MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Mücadele, Rayo Vallecano'nun efsanevi mabedi Campo de Fútbol de Vallecas Stadyumu'nda oynanacak. Madrid'in Vallecas bölgesinde yer alan bu stat, yaklaşık 15.000 seyirci kapasitesiyle İspanya futbolunun en karakteristik atmosferlerinden birine sahip.

Ev sahibi ekip Rayo Vallecano, kendi sahasında taraftar desteğini arkasına alarak büyük takımlara karşı etkili bir futbol sergilemesiyle biliniyor. Real Madrid ise bu zorlu deplasmanda galibiyet arayacak.