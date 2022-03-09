Real Madrid - PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Real Madrid - PSG maçı şifresiz mi?
- Güncelleme:
UEFA Şampiyonlar Ligi, Real Madrid - PSG bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Real Madrid - PSG maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi ve maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor. Peki, Real Madrid - PSG maçı ne zaman?
Uefa Şampiyonlar Ligi heyecanla beklenen müsabakada Real Madrid - PSG karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Real Madrid - PSG maçı şifresiz mi? Real Madrid - PSG maçı hakemi kim? Real Madrid - PSG maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırılıyor. Real Madrid - PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Real Madrid - PSG maçı şifresiz mi? Detaylar haberimizdedir…
Real Madrid ile PSG arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi maçı, CBC Sport, Exxen kanal(lar)ından canlı yayınlanacak.
CBC Sport, Azerspace 46E numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.
Exxen, numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.
Real Madrid-PSG Maçı, 09 Mart Çarşamba günü oynanacak.
Real Madrid-PSG Maçı, saat 23:00 başlayacak.
Real Madrid ve PSG, karşı karşıya geleceği UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 maçı, Madrid'da, Santiago Bernabéu Stadyumu'nda oynanacak.