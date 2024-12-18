Real Madrid Pachuca maçı ne maçı, kazanan ne kupası kazanacak?

Real Madrid ile Pachuca, Kıtalararası Kupa finalinde karşı karşıya geliyor. Türkiye saatiyle 20:00'de başlayacak mücadele Katar'ın başkenti Doha'daki Lusail Stadyumu'nda oynanacak. Real Madrid Pachuca maçı ne maçı, kazanan ne kupası kazanacak?

REAL MADRİD PACHUCA MAÇI NE MAÇI?

CONCACAF Şampiyonlar Ligi şampiyonu Pachuca ile UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid FIFA Kıtalararası Kupa Finalinde karşı karşıya geliyor.

Heyecan dolu mücadele 18 Aralık bugün saat 20.00'de oynanacak.

Club de Futbol Pachuca; kısa adıyla CF Pachuca Meksika'nın önde gelen futbol takımlarından biridir ve ülkenin en eski profesyonel futbol kulübüdür.

Real Madrid bu kupayı şimdiye kadar 3 kez kazandı. 2002, 1998 ve 1960 yıllarında Kıtalararası Kupa'ya uzanan Real Madrid, bu akşamki maçı da kazanıp 4'üncü kez bu kupayı kazanmak istiyor. Eğer Real Madrid bu akşam zaferle ayrılırsa Kıtalararası Kupa'yı 4 kez kazanan ilk takım olacak.