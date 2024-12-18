Real Madrid Pachuca maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Real Madrid Pachuca golleri kim attı, canlı maç anlatımı!

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REAL MADRİD PACHUCA MAÇI KAÇ KAÇ?

Real Madrid Pachuca maçı 1-0'lık Real Madrid üstünlüğüyle devam ediyor. Maçta ikinci yarı oynanıyor.

REAL MADRİD PACHUCA MAÇI CANLI YAYIN

Real Madrid Pachuca maçını S Sport'tan canlı olarak izleyebilirsiniz.

REAL MADRİD PACHUCA MAÇI SAAT KAÇTA?

Real Madrid Pachuca maçı saat 20.00'de başlayacak.

REAL MADRİD PACHUCA MAÇI NE ZAMAN?

Real Madrid Pachuca maçı bu akşam saat 20.00'de oynanacak.

REAL MADRİD PACHUCA MAÇI HANGİ KANALDA?

Real Madrid Pachuca maçı S Sport'tan canlı olarak yayınlanacak.

REAL MADRİD PACHUCA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Real Madrid Pachuca maçı Lusail'da, Lusail Iconic Stadyumu'nda oynanacak.