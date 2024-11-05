Real Madrid ve AC Milan, futbol severler için oldukça heyecan verici bir karşılaşmaya hazırlanıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi 4. haftada karşılaşan iki takımın mücadelesi merak ediliyor. Bu iki büyük takımın karşılaşması, futbol dünyasında önemli bir yere sahip ve fanatikler tarafından merakla bekleniyor. Maçın tarihine dair kesin bilgilerle birlikte, yayın saatine ve hangi kanaldan izlenebileceğine dair detaylar da açıklandı. Peki, Real Madrid- Milan maçı hangi kanalda? Real Madrid- Milan maçı saat kaçta?

REAL MADRID- MILAN MAÇI SAAT KAÇTA?

Karşılaşma 5 Kasım Salı günü akşam saat 23.00'de başlayacak.

REAL MADRID- MILAN MAÇI HANGİ KANALDA?

Real Madrid ve Milan maçı Tabii Spor 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Real Madrid: Lunin; Lucas Vázquez, Militao, Rüdiger, Mendy; Tchouaméni, Valverde, Modric, Bellingham; Vinicius ve Mbappe.

Milan: Maignan; Emerson, Fikayo Tomori, Pavlovic, Theo Hernández; Fofana, Loftus-Yanak; Pulisic, Reijnders, Rafael Leao; ve Morata.