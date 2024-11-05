Üye Girişi
Haberler

Real Madrid- Milan maçı hangi kanalda? Real Madrid- Milan maçı saat kaçta?

Real Madrid- Milan maçı hangi kanalda? Real Madrid- Milan maçı saat kaçta?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Real Madrid ve Milan arasındaki futbol karşılaşması hakkında bilgi arayan futbol severler için detaylar açıklandı. Maçın hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacağı merak ediliyor. Peki, Real Madrid- Milan maçı hangi kanalda?

Real Madrid ve AC Milan, futbol severler için oldukça heyecan verici bir karşılaşmaya hazırlanıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi 4. haftada karşılaşan iki takımın mücadelesi merak ediliyor. Bu iki büyük takımın karşılaşması, futbol dünyasında önemli bir yere sahip ve fanatikler tarafından merakla bekleniyor. Maçın tarihine dair kesin bilgilerle birlikte, yayın saatine ve hangi kanaldan izlenebileceğine dair detaylar da açıklandı. Peki, Real Madrid- Milan maçı hangi kanalda? Real Madrid- Milan maçı saat kaçta?

REAL MADRID- MILAN MAÇI SAAT KAÇTA?

Karşılaşma 5 Kasım Salı günü akşam saat 23.00'de başlayacak.

REAL MADRID- MILAN MAÇI HANGİ KANALDA?

Real Madrid ve Milan maçı Tabii Spor 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Real Madrid- Milan maçı hangi kanalda? Real Madrid- Milan maçı saat kaçta?

MUHTEMEL 11'LER

Real Madrid: Lunin; Lucas Vázquez, Militao, Rüdiger, Mendy; Tchouaméni, Valverde, Modric, Bellingham; Vinicius ve Mbappe.

Milan: Maignan; Emerson, Fikayo Tomori, Pavlovic, Theo Hernández; Fofana, Loftus-Yanak; Pulisic, Reijnders, Rafael Leao; ve Morata.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
Ümraniye'de korkutan patlama! Çok sayıda ekip olay yerinde

İstanbul'da korkutan patlama! Bir binada yangın çıktı, çok sayıda ekip olay yerinde

 Öcalan'ı ikinci kez Meclis'e çağıran Bahçeli'ye DEM Parti'den yanıt

Öcalan'ı ikinci kez Meclis'e çağıran Bahçeli'ye DEM Parti'den yanıt

 ABD yeni başkanını seçiyor! İşte ilk sandıktan çıkan sonuç ve 7 salıncak eyalette son durum

İşte ilk sandıktan çıkan sonuç ve 7 salıncak eyalette son durum
'İstismar ediliyor' dediği Ahmet Türk'ten Bahçeli'ye karşılık geldi

"İstismar ediliyor" dediği Ahmet Türk'ten Bahçeli'ye karşılık geldi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD Başkanlık Seçimleri CANLI takip 5 Kasım Salı! MasterChef Beyza son hali! Beyza'nın yüzü iyileşti mi? Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? 5 Kasım Euro yükseliyor mu, döviz kurunda son durum ne? ASKİ Ankara su kesintisi! 5-6 Kasım Sincan, Polatlı, Yenimahalle su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? MasterChef eleme adayları kim? 5 Kasım Salı bugün kim potaya gitti? Adana ASKİ su kesintisi! 5-6 Kasım Seyhan, Çukurova, Kozan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 5 Kasım Salı Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? İstanbul İSKİ su kesintisi! 5-6 Kasım Sarıyer, Maltepe, Büyükçekmece su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur eşleşmeleri! ZTK 4. tur eşleşmeleri belli oldu mu? MasterChef Takım Oyunu kim kazandı? 5 Kasım Salı bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? EMEKLİ MAAŞ ZAMMI: Emekli maaş zammı enflasyon farkına göre ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Ocak ay zam tahminleri!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.