Real Madrid-Milan hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta? Arda Güler maçı hangi kanalda?
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Arda Güler, Real Madrid formasıyla ilk sınavını İtalyan devi Milan karşısında verecek. Peki, Real Madrid-Milan hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta? Arda Güler maçı hangi kanalda?
ABD'de düzenlenecek "Soccer Champions Tour" kapsamında oynanacak mücadelenin ilk düdüğü 24 Temmuz Pazartesi çalacak. Peki, Real Madrid-Milan hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta? Arda Güler maçı hangi kanalda?
REAL MADRİD-MİLAN HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Real Madrid-Milan hazırlık maçı 24 Temmuz tarihinde TSİ sabah 05.00'da oynanacak.
Maçın Real Madrid'in YouTube kanalı ve S Sport platformundan canlı olarak yayınlanması bekleniyor.