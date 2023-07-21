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Real Madrid-Milan hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta? Arda Güler maçı hangi kanalda?

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Arda Güler, Real Madrid formasıyla ilk sınavını İtalyan devi Milan karşısında verecek. Peki, Real Madrid-Milan hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta? Arda Güler maçı hangi kanalda?

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ABD'de düzenlenecek "Soccer Champions Tour" kapsamında oynanacak mücadelenin ilk düdüğü 24 Temmuz Pazartesi çalacak. Peki, Real Madrid-Milan hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta? Arda Güler maçı hangi kanalda?

REAL MADRİD-MİLAN HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Real Madrid-Milan hazırlık maçı 24 Temmuz tarihinde TSİ sabah 05.00'da oynanacak.

Maçın Real Madrid'in YouTube kanalı ve S Sport platformundan canlı olarak yayınlanması bekleniyor.

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Arda Güler Gündem Spor Haberler

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