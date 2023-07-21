Real Madrid - Milan hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Real Madrid - Milan şifresiz mi?

Soccer Champions Tour hedefine ulaşmak isteyen Real Madrid - Milan bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Real Madrid - Milan maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor. Peki, Real Madrid - Milan maçı ne zaman?