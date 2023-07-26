Real Madrid - Manchester United maçı birçok kişi tarafından merak edilen ve araştırılan karşılaşmalar arasında yer alıyor ve yoğun ilgi görüyor. Bugün oynanacak olan karşılaşmanın detayları araştırılıyor. Peki, Real Madrid - Manchester United maçı ne zaman? Real Madrid - Manchester United maçı hangi kanalda, saat kaçta?

27 Temmuz Perşembe günü oynanacak karşılaşmalarından bir tanesi olan Real Madrid- Manchester United maçı hakkında birçok detay merak ediliyor. Real Madrid- Manchester United maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sorusunu merak etmeye ve araştırmaya başladı. Konu hakkında merak edilen bir diğer detay ise Real Madrid- Manchester United CANLI izleme linki var mı? Sorusu oldu. Peki, Real Madrid - Manchester United maçı ne zaman? Real Madrid - Manchester United maçı hangi kanalda, saat kaçta?

REAL MADRİD - MANCHESTER UNITED MAÇI NE ZAMAN?

27 Temmuz Perşembe günü oynanacak olan Real Madrid- Manchester United Soccer Champions Tour maçı saat 03:30'da Houston'da, NRG Stadyumu'nda oynanacak ve S Sport Plus kanalarından canlı olarak yayınlanacak.

REAL MADRİD - MANCHESTER UNITED MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Real Madrid- Manchester United Soccer Champions Tour maçı canlı olarak izlemek isteyen sporseverler, S Sport Plus kanalı üzerinden canlı olarak karşılaşmayı takip edebilir. İnternet üzerinden maçı izlemek isteyen kişiler ise S Sport Plus resmi web sitesi üzerinden canlı izleme linkine ulaşabilir. S Sport Plus kanalı Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.