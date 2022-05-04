Real Madrid - Manchester City maçı saat kaçta? Real Madrid - Manchester City maçı hangi kanalda? Real Madrid - Man City maçı ne zaman, hangi kanalda?
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Şampiyonlar Ligi yarı final müsabakalarında 2. maç heyecanı yaşanıyor. Bu akşam karşı karşıya gelecek olan Real Madrid - Manchester City takımlarından birisi finale adını yazdıracak. İlk maç 4-3 Manchester City'nin üstünlüğü ile tamamlanmıştı. Peki, Real Madrid - Manchester City maçı hangi kanalda? City maçı saat kaçta? Real Madrid - Man City maçı hangi kanalda? Real Madrid - Manchester City maçı saat kaçta, ne zaman? Real Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Real Madrid - Manchester City maçı saat kaçta? Şampiyonlar Ligi yarı final müsabakalarında 2. maç heyecanı yaşanıyor. Bu akşam karşı karşıya gelecek olan Real Madrid - Manchester City takımlarından birisi finale adını yazdıracak. İlk maç 4-3 Manchester City'nin üstünlüğü ile tamamlanmıştı. Peki, Real Madrid - Manchester City maçı hangi kanalda? City maçı saat kaçta? Real Madrid - Man City maçı hangi kanalda? Real Madrid - Manchester City maçı saat kaçta, ne zaman? Real Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman başlayacak? İşte detaylar...
Real Madrid - Manchester City maçı 22:00'da başlayacaktır.
Real Madrid - Manchester City maçı 4 Mayıs 2022 Çarşamba bu akşam oynanacaktır.
Real Madrid - Manchester City maçı TV8.5 ve EXXEN'den canlı yayınlanacaktır.
Real Madrid - Manchester City maçı,Madrid'te, Santiago Bernabéu Stadyumu'nda oynanacak.
Real Madrid - Manchester City ilk maçı Manchester City'nin 4-3'lük üstünlüğü ile bitmişti.