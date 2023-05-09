Real Madrid Manchester City maçı ne zaman, şifreli mi, şifresiz mi? Real Madrid - Manchester City maçı hangi kanalda, saat kaçta, hangi gün?

Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında İngiltere'nin güçlü ekibi Manchester City ile karşı karşıya gelecek. Geçen yıl UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Real Madrid, yine zafer için sahaya çıkacak. Real Madrid-Manchester City maçı hangi kanalda ve saat kaçta oynanacak? Real Madrid Manchester City maçı ne zaman? Real Madrid - Manchester City maçı hangi kanalda, saat kaçta, hangi gün?

Real Madrid ile Manchester City, UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde karşı karşıya gelecekleri kritik mücadele için hazırlıklarını tamamladı. İspanya'nın başkenti Madrid'deki Santiago Bernabeu Stadyumu'nda oynanacak olan ilk maç, her iki takım için de büyük önem taşıyor. Futbolseverler ise heyecanla maçın canlı yayın bilgilerini takip ediyorlar. Real Madrid - Manchester City maçı, hangi kanalda ve saat kaçta canlı olarak yayınlanacak?

REAL MADRID MANCHESTER CITY MAÇI NE ZAMAN?

Maçın Tarihi ve Yeri

9 Mayıs Salı günü Türkiye saatiyle 22.00'da Real Madrid-Manchester City maçı, Santiago Bernabeu Stadyumu'nda gerçekleşecek. Her iki takım da Şampiyonlar Ligi kupası için mücadele edecek.

Muhtemel 11'ler

Real Madrid, yıldız oyuncuları Karim Benzema, Luka Modric,Rudiger,Kroos ve Vinicius Junior gibi önemli isimleriyle sahada olacak. Diğer taraftan Manchester City, Kevin De Bruyne,Rodri, Gündoğan, Grealish, Haaland gibi yetenekli futbolcularıyla rakibine karşı güçlü bir performans sergilemeyi hedefliyor.

REAL MADRID MANCHESTER CITY HANGİ KANALDA?

Bu heyecan dolu karşılaşma, TV8,5 kanalından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Bu sayede maçı herkes izleyebilecek ve futbolseverler maçın keyfini doyasıya çıkarabilecekler.

Bu mücadele, futbolseverlerin heyecanla beklediği bir karşılaşma olacak. Her iki takım da önemli oyuncularıyla sahada yer alacak ve Şampiyonlar Ligi kupası için mücadele edecek. Real Madrid ve Manchester City arasındaki mücadele, futbolseverlerin büyük bir heyecanla takip edeceği bir mücadele olacak.