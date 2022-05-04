Real Madrid – Manchester City maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Ücretsiz olarak izlenebilecek Real Madrid – Manchester City maçı ile UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalın son maçı bugün oynanacak. Peki, Real Madrid – Manchester City maçı hangi kanalda?Real Madrid – Manchester City saat kaçta? İşte detaylar…

REAL MADRİD – MANCHESTER CİTY MAÇI NE ZAMAN?

Real Madrid – Manchester City UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final maçı 4 Mayıs günü saat 22.00'de EXXEN'de ve TV 8.5 ekranlarında ücretsiz olarak izlenebilecek.

Kazandığı 13 kupayla Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının en başarılı takımı Real Madrid, geçen yıl Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk finalini oynayan Manchester City'nin karşısına çıkacak.

REAL MADRID MANCHESTER CITY İLK 11'LERİ

Real Madrid ve Manchester City arasında oynanan ilk maçı 4-3'lük skor ile kazanan Manchester City, deplasmanda skoru koruyabilecek mi? İşte Manchester City ve Real Madrid'in ilk 11'leri.

Manchester City: Ederson, Stones, Dias, Laporte, Zinchenko, De Bruyne, Rodri, Bernardo Silva, Mahrez, Jesus, Foden

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Militao, Alaba, Mendy, Kroos, Valverde, Modric, Rodrygo, Vinicius Jr., Benzema

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