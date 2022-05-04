Real Madrid – Manchester City canlı izle! 4 Mayıs Şampiyonlar Ligi Real Madrid – Man. City yarı final maçı canlı yayın izle! TV 8.5 ve Exxen TV izle!

Uefa Şampiyonlar Ligi yarı final karşılaşmasında ikinci turda Real Madrid – Manchester City karşı karşıya geliyor. İlk maçı 4-3 kazanan Manchester City, bu maça avantajlı başlayan takım olacak. Peki, Real Madrid – Manchester City maçı hangi kanalda? Real Madrid – Manchester City canlı izle! Real Madrid – Manchester City Exxen izle! Real Madrid – Manchester City TV8.5 canlı izle!

REAL MADRİD – MANCHESTER CİTY MAÇI NE ZAMAN?

Kazandığı 13 kupayla Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının en başarılı takımı Real Madrid, geçen yıl Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk finalini oynayan Manchester City'nin karşısına çıkacak. Real Madrid – Manchester City UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final maçı 4 Mayıs günü saat 22.00'de EXXEN'de ve TV 8.5 ekranlarında ücretsiz olarak izlenebilecek.

REAL MADRID - MANCHESTER CITY MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finale adını yazdırmak için Real Madrid ve Manchester City karşı karşıya geliyor. Real Madrid – Manchester City maçını canlı olarak Exxen ve TV 8.5 ekranlarından ücretsiz bir şekilde izleyebilirsiniz.

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