Arda Güler'in Real Madrid'e transfer olmasının ardından Real Madrid maçları Türkiye'deki futbol severler tarafından yakından takip edilmeye başlandı. Peki Real Madrid maçları hangi kanalda? Real Madrid lig maçları, Avrupa Ligi maçları ve hazırlık maçları hangi kanalda yayınlanıyor? İşte Real Madrid maçlarını hangi kanal veriyor? Detaylar...

Arda Güler'in Real Madrid formasıyla çıkacağı ilk maçlar belli oldu! Hepsi dünya devi

Real Madrid maçı hangi kanalda? Arda Güler'in Real Madrid'e transfer olmasının ardından Real Madrid maçları Türkiye'deki futbol severler tarafından yakından takip edilmeye başlandı. Peki Real Madrid maçları hangi kanalda? Real Madrid lig maçları, Avrupa Ligi maçları ve hazırlık maçları hangi kanalda yayınlanıyor? Detaylar haberimizde...

REAL MADRİD MAÇLARI HANGİ KANALDA?

Real Madrid'in yer aldığı La Liga yani İspanya Ligi maçları S Sport ve S Sport Plus ekranlarında yayınlanıyor. İspanya Ligi karşılaşmalarını takip etmek isteyenler S Sport ve S Sport Plus kanallarını takip edebilir.

Real Madrid'in Avrupa Ligi maçları ise EXXEN'de yayınlanacaktır. Hazırlık maçları ise genellikle Real Madrid'in YouTube kanalında yayınlanmaktadır.

23 TEMMUZ'DA START VERECEKLER

Real Madrid'in ABD kampı 23 Temmuz'da başlayacak ve 2 Ağustos'ta sona erecek. Kamp sürecinde eflatun-beyazlıların oynayacağı karşılaşmaların yayıncı kuruluşu henüz belli değil. Ancak mücadeleler Real Madrid TV ve Real Madrid'in YouTube kanalından canlı yayınlanacak.

Real Madrid'in ABD'de maç programı şöyle:

23 Temmuz / AC Milan

26 Temmuz / Manchester United

29 Temmuz / Barcelona

2 Ağustos / Juventus