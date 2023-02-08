FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın iddialı takımlarından Al Ahly ve Real Madrid bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın önemli maçlarından biri olan Al Ahly- Real Madrid maçı heyecanla bekleniyor. Al Ahly-Real Madrid maçının hangi kanalda yayınlanacağı araştırılıyor. Peki, Real Madrid maçı nereden, nasıl izlenir? Real Madrid izleme linki! Al Ahly- Real Madrid maçı hangi kanalda? Real Madrid maçı ne zaman? İşte detaylar…

Real Madrid maçı izleme linki! Al Ahly ile Real Madrid bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın önemli maçlarından biri olan Al Ahly - Real Madrid maçının başlamasına saatler kala maçın hangi kanalda yayınlanacağı merak konusu oldu. Sporseverler tarafından Al Ahly Real Madrid maçının nasıl izleneceğini araştırılmakta. FIFA Kulüpler Dünya Kupası maçının hangi kanalda olduğunu araştırıyor. Peki, Real Madrid maçı nereden, nasıl izlenir? Al Ahly- Real Madrid maçı hangi kanalda? Real Madrid maçı ne zaman? İşte, Al Alhly-Real Madrid maçı izleme linki!

AL AHLY- REAL MADRİD MAÇI SAAT KAÇTA?

Al Ahly-Real Madrid maçı 8 Şubat Çarşamba günü 22.00'da gerçekleşecek.

AL AHLY- REAL MADRİD MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Al Ahly ve Real Madrid maçı Rabat'da, Stade Moulay Abdallah Stadyumu'nda oynanacak.

AL AHLY VE REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?

Al Ahly ile Real Madrid arasındaki FIFA Kulüpler Dünya Kupası maçı CBC Sport ve Haber Global kanallarından canlı olarak yayınlanacaktır.