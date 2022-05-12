Real Madrid - Levante İspanya La Liga maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Real Madrid - Levante kaç kaç bitti, hangi takım kaçıncı sırada? - Haberler

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Real Madrid - Levante İspanya La Liga maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Real Madrid - Levante kaç kaç bitti, hangi takım kaçıncı sırada?

Haberler.com - Gündem
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Real Madrid - Levante İspanya La Liga maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Real Madrid - Levante kaç kaç bitti, hangi takım kaçıncı sırada?

İspanya La Liga maçları tüm hızıyla devam ediyor. Ligin bitimine sayılı haftalar kala Real Madrid zorlu Levante deplasmanına gidiyor. Maç başlamadan önce izleyiciler, Real Madrid - Levante İspanya La Liga maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Real Madrid - Levante kaç kaç bitti, hangi takım kaçıncı sırada? merak ediyor. İşte detaylar...

Real Madrid - Levante maçı saat kaçta? Real Madrid - Levante maçı nerede oynanacak? Real Madrid - Levante maçı hangi kanalda? Real Madrid - Levante hangi takım kaç puanda?

Real Madrid - Levante İspanya La Liga maçı, 12 Mayıs Perşembe bugün saat 22:30'da başlayacak.

Real Madrid - Levante İspanya La Liga maçı S Sport platformundan yayınlanacak.

Real Madrid - Levante maçını izlemek için S Sport kullanıcısı olmalısınız.

Maç, Santiago Bernabéu Stadyumu'nda oynanacak.

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