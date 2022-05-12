Real Madrid - Levante İspanya La Liga maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Real Madrid - Levante kaç kaç bitti, hangi takım kaçıncı sırada?
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İspanya La Liga maçları tüm hızıyla devam ediyor. Ligin bitimine sayılı haftalar kala Real Madrid zorlu Levante deplasmanına gidiyor. Maç başlamadan önce izleyiciler, Real Madrid - Levante İspanya La Liga maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Real Madrid - Levante kaç kaç bitti, hangi takım kaçıncı sırada? merak ediyor. İşte detaylar...
Real Madrid - Levante maçı saat kaçta? Real Madrid - Levante maçı nerede oynanacak? Real Madrid - Levante maçı hangi kanalda? Real Madrid - Levante hangi takım kaç puanda?
Real Madrid - Levante İspanya La Liga maçı, 12 Mayıs Perşembe bugün saat 22:30'da başlayacak.
Real Madrid - Levante İspanya La Liga maçı S Sport platformundan yayınlanacak.
Real Madrid - Levante maçını izlemek için S Sport kullanıcısı olmalısınız.
Maç, Santiago Bernabéu Stadyumu'nda oynanacak.
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