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Real Madrid kale arkası neden kapalı? Real Madrid stadı Santiago Bernabeu kale arkası neden kapalı?

Real Madrid kale arkası neden kapalı? Real Madrid stadı Santiago Bernabeu kale arkası neden kapalı?

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Bu akşam oynanan Şampiyonlar Ligi maçında dikkat çeken Real Madrid'in stadı Santiago Bernabeu kale arkasının kapalı olmasının sebebi merak ediliyor. Peki Real Madrid kale arkası neden kapalı? Real Madrid stadı Santiago Bernabeu kale arkası neden kapalı?

Real Madrid'in yıldızı Rodrygo maçta şov yaparken evinde neler olmuş neler! Polis hemen harekete geçtiReal Madrid'in yıldızı Rodrygo maçta şov yaparken evinde neler olmuş neler! Polis hemen harekete geçti

Real Madrid kale arkası neden kapalı? Bu akşam oynanan Şampiyonlar Ligi maçında dikkat çeken Real Madrid'in stadı Santiago Bernabeu kale arkasının kapalı olmasının sebebi merak ediliyor. Peki Real Madrid kale arkası neden kapalı? Real Madrid stadı Santiago Bernabeu kale arkası neden kapalı? Detaylar...

REAL MADRİD KALE ARKASI NEDEN KAPALI?

Santiago Bernabeu'da bir süredir devam eden bakım çalışmaları nedeniyle kale arkası inşaat halinde olduğu için kapatılmıştır.

Real Madrid kale arkası neden kapalı? Real Madrid stadı Santiago Bernabeu kale arkası neden kapalı?

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