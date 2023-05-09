Bu akşam oynanan Şampiyonlar Ligi maçında dikkat çeken Real Madrid'in stadı Santiago Bernabeu kale arkasının kapalı olmasının sebebi merak ediliyor. Peki Real Madrid kale arkası neden kapalı? Real Madrid stadı Santiago Bernabeu kale arkası neden kapalı?

Real Madrid kale arkası neden kapalı? Bu akşam oynanan Şampiyonlar Ligi maçında dikkat çeken Real Madrid'in stadı Santiago Bernabeu kale arkasının kapalı olmasının sebebi merak ediliyor. Peki Real Madrid kale arkası neden kapalı? Real Madrid stadı Santiago Bernabeu kale arkası neden kapalı? Detaylar...

REAL MADRİD KALE ARKASI NEDEN KAPALI?

Santiago Bernabeu'da bir süredir devam eden bakım çalışmaları nedeniyle kale arkası inşaat halinde olduğu için kapatılmıştır.