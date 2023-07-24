Real Madrid - Juventus CANLI izleme linki var mı? Real Madrid - Juventus hazırlık maçı hangi kanalda?
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Soccer Champions Tour hedefine ulaşmak isteyen Real Madrid - Juventus karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Real Madrid - Juventus maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor. Peki, Real Madrid - Juventus maçı ne zaman?
Soccer Champions Tour heyecanla beklenen müsabakada Real Madrid - Juventus karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Real Madrid - Juventus maçı şifresiz mi? Real Madrid - Juventus maçı hakemi kim? Real Madrid - Juventus maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı. Real Madrid - Juventus ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Real Madrid - Juventus maçı şifresiz mi? Detaylar haberimizdedir…
Real Madrid ile Juventus arasındaki Soccer Champions Tour maçı, S Sport Plus kanal(lar)ından canlı maç izlenebilecek.
S Sport Plus, numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.
Real Madrid - Juventus Maçı, 3 Ağustos Perşembe günü oynanacak.
Real Madrid - Juventus Maçı, saat 05:30'da başlayacak.