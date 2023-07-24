Real Madrid - Juventus CANLI izleme linki var mı? Real Madrid - Juventus hazırlık maçı hangi kanalda?

Soccer Champions Tour hedefine ulaşmak isteyen Real Madrid - Juventus karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Real Madrid - Juventus maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor. Peki, Real Madrid - Juventus maçı ne zaman?