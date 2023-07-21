Real Madrid hazırlık maçları hangi kanalda? Arda Güler maçları şifresiz mi?
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Arda Güler, Real Madrid formasıyla ilk sınavını İtalyan devi Milan karşısında verecek. Peki, Real Madrid hazırlık maçları hangi kanalda? Arda Güler maçları şifresiz mi?
ABD'de düzenlenecek "Soccer Champions Tour" kapsamında oynanacak mücadelenin ilk düdüğü 24 Temmuz Pazartesi çalacak. Peki, Real Madrid hazırlık maçları hangi kanalda? Arda Güler maçları şifresiz mi?
REAL MADRİD HAZIRLIK MAÇLARI HANGİ KANALDA?
Real Madrid ile Milan arasındaki hazırlık karşılaşması, 24 Temmuz'da TSİ 05:00'da oynanacak. Karşılaşma, Real Madrid YouTube kanalından yayımlanacak
27 Temmuz | 03:30 | Real Madrid - Manchester United
30 Temmuz | 00:00 | Barcelona - Real Madrid
3 Ağustos | 02:30 | Juventus - Real Madrid