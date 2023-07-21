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Real Madrid hazırlık maçları hangi kanalda? Arda Güler maçları şifresiz mi?

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Arda Güler, Real Madrid formasıyla ilk sınavını İtalyan devi Milan karşısında verecek. Peki, Real Madrid hazırlık maçları hangi kanalda? Arda Güler maçları şifresiz mi?

Arda Güler'in büyülediği Real Madrid'in hocası Ancelotti, taraftara seslendi: Onu çok seveceksinizArda Güler'in büyülediği Real Madrid'in hocası Ancelotti, taraftara seslendi: Onu çok seveceksiniz
Futbolseverlerin Arda Güler'den merakla beklediği kare geldi! Modric ile sonunda yan yanaFutbolseverlerin Arda Güler'den merakla beklediği kare geldi! Modric ile sonunda yan yana

ABD'de düzenlenecek "Soccer Champions Tour" kapsamında oynanacak mücadelenin ilk düdüğü 24 Temmuz Pazartesi çalacak. Peki, Real Madrid hazırlık maçları hangi kanalda? Arda Güler maçları şifresiz mi?

REAL MADRİD HAZIRLIK MAÇLARI HANGİ KANALDA?

Real Madrid ile Milan arasındaki hazırlık karşılaşması, 24 Temmuz'da TSİ 05:00'da oynanacak. Karşılaşma, Real Madrid YouTube kanalından yayımlanacak

27 Temmuz | 03:30 | Real Madrid - Manchester United

30 Temmuz | 00:00 | Barcelona - Real Madrid

3 Ağustos | 02:30 | Juventus - Real Madrid

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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