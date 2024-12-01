Real Madrid Getafe maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Real Madrid Getafe golleri kim attı, canlı maç anlatımı ÖZET - GOLLER!

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REAL MADRİD GETAFE MAÇI KAÇ KAÇ?

Real Madrid Getafe maçı henüz başlamadı.

REAL MADRİD GETAFE MAÇI CANLI YAYIN

Real Madrid Getafe maçının yayıncısı bulunmuyor.

REAL MADRİD GETAFE MAÇI SAAT KAÇTA?

Real Madrid Getafe maçı saat 18.15'te başlayacak.

REAL MADRİD GETAFE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Real Madrid Getafe maçı Madrid'de, Santiago Bernabéu Stadyumu'nda oynanacak.