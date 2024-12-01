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Real Madrid Getafe maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Real Madrid Getafe golleri kim attı, canlı maç anlatımı ÖZET - GOLLER!

Real Madrid Getafe maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Real Madrid Getafe golleri kim attı, canlı maç anlatımı ÖZET - GOLLER!
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Real Madrid Getafe La Liga maçı kaç kaç? Real Madrid Getafe kaç kaç, dakika kaç merak ediliyor. Real Madrid Getafe canlı maç anlatımı ve Real Madrid Getafe kaç kaç, canlı maç skoru ve goller takip ediliyor. Detaylar...

Real Madrid Getafe kaç kaç? Real Madrid Getafe kaç kaç, dakika kaç merak ediliyor. Real Madrid Getafe canlı maç anlatımı ve Real Madrid Getafe kaç kaç, canlı maç skoru ve goller takip ediliyor. Detaylar...

REAL MADRİD GETAFE MAÇI KAÇ KAÇ?

Real Madrid Getafe maçı henüz başlamadı.

REAL MADRİD GETAFE MAÇI CANLI YAYIN

Real Madrid Getafe maçının yayıncısı bulunmuyor.

REAL MADRİD GETAFE MAÇI SAAT KAÇTA?

Real Madrid Getafe maçı saat 18.15'te başlayacak.

REAL MADRİD GETAFE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Real Madrid Getafe maçı Madrid'de, Santiago Bernabéu Stadyumu'nda oynanacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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