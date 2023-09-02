Real Madrid Getafe maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! R.Madrid Getafe maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Canlı maç anlatımı!

İspanya Ligi'nde haftanın önemli mücadelelerinden Real Madrid Getafe maçı oynanıyor. Real Madrid Getafe maçı kaç kaç merak ediliyor. Real Madrid Getafe canlı maç anlatımı ve Real Madrid Getafe maçı kaç kaç, canlı maç skoru takip ediliyor. Peki, Real Madrid Getafe maçı kaç kaç? Real Madrid maçı kaç kaç, bitti mi? İşte Real Madrid Getafe maçı kaç kaç, bitti mi? Detaylar...

İspanya Ligi'nde haftanın önemli mücadelelerinden Real Madrid Getafe maçı oynanıyor. Real Madrid Getafe maçı kaç kaç merak ediliyor. Real Madrid Getafe canlı maç anlatımı ve Real Madrid Getafe maçı kaç kaç, canlı maç skoru takip ediliyor. Peki, Real Madrid Getafe maçı kaç kaç? Real Madrid maçı kaç kaç, bitti mi? İşte Real Madrid Getafe maçı kaç kaç, bitti mi? Detaylar...

REAL MADRİD - GETAFE MAÇI KAÇ KAÇ?

Real Madrid - Getafe maçı 2-1'lik Real Madrid üstünlüğü ile devam ediyor.

REAL MADRİD - GETAFE MAÇI CANLI YAYIN

Real Madrid - Getafe maçını S Sport'tan canlı olarak izleyebilirsiniz. Manchester City - Fulham maçını S Sport'tan canlı olarak izleyebilmeniz için S Sport kullanıcısı olmanız gerekmektedir.

REAL MADRİD - GETAFE MAÇI SAAT KAÇTA?

Real Madrid - Getafe maçı saat 17.15'te başlayacak.

REAL MADRİD - GETAFE MAÇI NE ZAMAN?

Real Madrid - Getafe maçı bu akşam saat 17.15'te oynanacak.

REAL MADRİD - GETAFE MAÇI HANGİ KANALDA?

Real Madrid - Getafe maçı S Sport'tan canlı olarak yayınlanacak.

REAL MADRİD - GETAFE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Real Madrid - Getafe maçı Madrid'de, Santiago Bernabéu Stadyumu'nda oynanacak.