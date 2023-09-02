Real Madrid Getafe maç özeti! (VİDEO) R.Madrid Getafe maçı özeti izle! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?

İspanya Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Real Madrid Getafe maçını kaçıran futbolseverler Real Madrid maçı özeti ile maçın önemli pozisyonlarını seyretmek istiyor. Maçın özetini izlemek isteyen futbolseverler Real Madrid Getafe maç özeti! Real Madrid Getafe maçı özeti izle! araştırması yapıyor. Peki, Real Madrid Getafe maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? İşte, Real Madrid Getafe maç özeti!