Real Madrid Getafe maç özeti! (VİDEO) R.Madrid Getafe maçı özeti izle! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?
İspanya Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Real Madrid Getafe maçını kaçıran futbolseverler Real Madrid maçı özeti ile maçın önemli pozisyonlarını seyretmek istiyor. Maçın özetini izlemek isteyen futbolseverler Real Madrid Getafe maç özeti! Real Madrid Getafe maçı özeti izle! araştırması yapıyor. Peki, Real Madrid Getafe maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? İşte, Real Madrid Getafe maç özeti!
Real Madrid Getafe maç özeti! İspanya Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Real Madrid Getafe maçını kaçıran futbolseverler Real Madrid maçı özeti ile maçın önemli pozisyonlarını seyretmek istiyor. Maçın özetini izlemek isteyen futbolseverler Real Madrid Getafe maç özeti! Real Madrid Getafe maçı özeti izle! araştırması yapıyor. Peki, Real Madrid Getafe maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? İşte, Real Madrid Getafe maç özeti haberimizde...
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Real Madrid - Getafe maç özetini maçın ardından S Sport kanalından izleyebilirsiniz.
Real Madrid - Getafe maçı 2-1'lik Real Madrid üstünlüğü ile sona erdi.
Real Madrid - Getafe maçı 2 Eylül 2023 günü oynandı.
Real Madrid - Getafe maçı canlı olarak S Sport'ta yayınlandı.