Üye Girişi
Haberler
Suriye Milli Ordusu, Tel Rıfat ilçe merkezinde

Kritik şehir tamamen muhaliflerin

 Rus savaş uçakları Halep'e hava saldırısı düzenledi

Rus savaş uçakları, muhaliflerin aldığı merkezi bombaladı

 Elektronik sigara satan ve alkol damıtanlara ağır cezalar kapıda

Sigara ve alkolde bunları yapanlar yandı! Ağır cezalar geliyor
İstanbul'da polis memuru katliam yaptı: 2 ölü, 2 ağır yaralı

İstanbul'da polis memuru katliam yaptı: 2 ölü, 2 ağır yaralı

Real Madrid Getafe Arda Güler oynuyor mu, yedek mi?

Real Madrid Getafe Arda Güler oynuyor mu, yedek mi?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

La Liga'de haftanın en önemli maçlarından Real Madrid Getafe maçı öncesi Real Madrid Getafe maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Real Madrid Getafe maçına saatler kaldı. Peki, Real Madrid Getafe Arda Güler oynuyor mu, yedek mi?

Real Madrid Getafe maçı hangi kanalda? Real Madrid Getafe maçı öncesi Real Madrid Getafe maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. La Liga'in önemli mücadelelerinden Real Madrid Getafe maçı detayları araştırılıyor. Peki, Real Madrid Getafe Arda Güler oynuyor mu, yedek mi?

REAL MADRİD GETAFE MAÇI HANGİ KANALDA?

Real Madrid ile Getafe arasındaki İspanya La Liga maçının yayıncısı yok?.

REAL MADRİD GETAFEMAÇI SAAT KAÇTA?

Real Madrid Getafe maçı, 1 Aralık Pazar günü oynanacak.

Real Madrid Getafe maçı, saat 18:15'te başlayacak.

REAL MADRİD GETAFE MAÇI KAÇ KAÇ?

Real Madrid Getafe maçı henüz başlamadı.

REAL MADRİD GETAFE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Real Madrid ve Getafe, karşı karşıya geleceği İspanya La Liga maçı, Madrid'da, Santiago Bernabéu Stadyumu'nda oynanacak.

REAL MADRİD GETAFE MAÇINDA ARDA GÜLER OYNUYOR MU, YEDEK Mİ?

Real Madrid Getafe Arda Güler yedekler arasında yer alıyor.

İLK 11'LER:

Real Madrid Getafe Arda Güler oynuyor mu, yedek mi?

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
img

Futbolcu aniden yere yığıldı
img

İstanbul'da polis memuru katliam yaptı: 2 ölü, 2 ağır yaralı
img

İlahiyatçı Ali Rıza Demircan'dan 'heykel' çıkışı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

2015'te İngiltere'de farklı yaşlarda çocukları olan 2000 aileyle yapılan bir ankette, anne ve babaların çoğu, çocuklarıyla vakit geçirmenin ... Hangi ülkenin Akdeniz'e kıyısı vardır? Portekiz, Avusturya, Ürdün, Malta Akdeniz'e kıyısı var mı? Kim Milyoner Olmak İster Hüseyin Görücü kimdir? İşitme engelli Hüseyin Görücü kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Arouca Benfica maçı ÖZET – GOLLER izle! Kerem Aktürkoğlu maçı özeti linki! Küçük parçalar hâlinde doğranmış incire süt katılıp muhallebi kıvamına gelinceye kadar karıştırılarak hazırlanan tatlının adı nedir? Osmanlı Devleti'nde Acemi ve Yeniçeri ocaklarının bölük veya tabur kumandanlarına verilen ünvan nedir? Arouca Benfica yayın yok mu, kanalı mı değişti? Kerem Aktürkoğlu Arouca Benfica maçı nasıl izlenir? Arouca Benfica CANLI İZLE şifresiz! Portekiz Liga NOS Arouca Benfica maçı ne zaman? Abdülkerim Bardakcı sakatlandı mı, kaç maç yok, ne zaman dönecek? 2 - 3 - 4 Aralık doktorlar çalışıyor mu?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.