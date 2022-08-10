Real Madrid - Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Real Madrid - Frankfurt maçı şifresiz mi?
UEFA Süper Kupa hedefine ulaşmak isteyen Real Madrid - Frankfurt bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Real Madrid - Frankfurt maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor. Peki, Real Madrid - Frankfurt maçı ne zaman?
UEFA Süper Kupa heyecanla beklenen müsabakada Real Madrid - Frankfurt karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Real Madrid - Frankfurt maçı şifresiz mi? Real Madrid - Frankfurt maçı hakemi kim? Real Madrid - Frankfurt maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı. Real Madrid - Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Real Madrid - Frankfurt maçı şifresiz mi? Detaylar haberimizdedir…
Real Madrid ile Frankfurt arasındaki UEFA Süper Kupa maçı, TV 8 Buçuk, CBC Sport kanal(lar)ından canlı yayınlanacak.
TV 8 Buçuk, Digiturk 55, D Smart 47, Vodafone TV 29 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.
CBC Sport, Azerspace 46E numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.
Real Madrid-Frankfurt Maçı, 10 Ağustos Çarşamba günü oynanacak.
Real Madrid-Frankfurt Maçı, saat 22:00 başlayacak.