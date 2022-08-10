Real Madrid - Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Real Madrid - Frankfurt maçı şifresiz mi?

UEFA Süper Kupa hedefine ulaşmak isteyen Real Madrid - Frankfurt bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Real Madrid - Frankfurt maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor. Peki, Real Madrid - Frankfurt maçı ne zaman?

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10-08-2022 REAL MADRİD VS FRANKFURT MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Real Madrid ile Frankfurt arasındaki UEFA Süper Kupa maçı, TV 8 Buçuk, CBC Sport kanal(lar)ından canlı yayınlanacak.

REAL MADRİD-FRANKFURT MAÇI TV 8 BUÇUK CANLI İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

TV 8 Buçuk, Digiturk 55, D Smart 47, Vodafone TV 29 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

REAL MADRİD-FRANKFURT MAÇI CBC SPORT CANLI İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

CBC Sport, Azerspace 46E numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

REAL MADRİD-FRANKFURT MAÇI HANGİ GÜN?

Real Madrid-Frankfurt Maçı, 10 Ağustos Çarşamba günü oynanacak.

REAL MADRİD-FRANKFURT MAÇI SAAT KAÇTA?

Real Madrid-Frankfurt Maçı, saat 22:00 başlayacak.