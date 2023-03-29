Bugün THY Euroleague basketbol maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Real Madrid - Fenerbahçe Beko maçı oldu. Peki, Real Madrid - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda oynanacak? Real Madrid - Fenerbahçe Beko maçı şifresiz mi, ücretsiz izleme linki var mı? Real Madrid - Fenerbahçe Beko maçı canlı olarak nereden izlenir? İşte detaylar...

29 Mart 2023 bugün THY Euroleague olmak üzere birçok basketbol maçı oynanacak. Peki, Real Madrid - Fenerbahçe Beko basket maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Real Madrid - Fenerbahçe Beko maçının yayını var mı, nerede oynanıyor? İşte ayrıntılar...

REAL MADRİD - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Real Madrid - Fenerbahçe Beko THY Euroleague basketbol maçı 29 Mart 2023 Çarşamba yani bu akşam saat 21:45 'de başlayacak.

REAL MADRİD - FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA?

Real Madrid - Fenerbahçe Beko maçını Bilyoner TV ve S Sport üzerinden izleyebilirsiniz.

REAL MADRİD - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Madrid'da, WiZink Center Stadyumu'nda oynanacak.