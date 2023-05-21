THY EuroLeague'de şampiyon Real Madrid! Real Madrid, Turkish Airlines EuroLeague Final karşılaşmasında Olympiakos'u Sergio Llull'ün bitime 3.2 saniye kalan isabetiyle 79-78 yendi. Peki, Real Madrid EuroLeague'de şampiyon mu oldu? Real Madrid şampiyon oldu mu, son durum ne?

Real Madrid, Turkish Airlines EuroLeague Final karşılaşmasında Olympiakos'u 79-78 yendi. Bu nedenle vatandaşlar tarafından en çok merak edilen sorular arasında Real Madrid EuroLeague'de şampiyon mu oldu? Sorusu yer aldı. Konu hakkında merak edilmekte olan detayları sizin için haberimiz içerisinde ele aldık. Peki, Real Madrid EuroLeague'de şampiyon mu oldu? Real Madrid şampiyon oldu mu, son durum ne?

REAL MADRİD EUROLEAGUE'DE ŞAMPİYON MU OLDU?

Son olarak 2017-18 sezonunda finalde temsilcimiz Fenerbahçe Beko'yu 85-80 mağlup ederek kupaya uzanan Real Madrid'in 5 yıllık şampiyonluk hasreti son buldu. İspanyol devi hem futbolda hem basketbolda Avrupa'nın bir numaralı organizasyonunda kupayı en çok kazanan kulüp konumunda.

UEFA Şampiyonlar Ligi (14 kupa) 1955-56, 1956-57, 1957-58, 1958-59, 1959-60, 1965-66, 1997-98, 1999-00, 2001-02, 2013-14, 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2021-22

EuroLeague (11 kupa) 1963-64, 1964-65, 1966-67, 1967-68, 1973-74, 1977-78, 1979-80, 1994-95, 2014-15, 2017-18, 2022-23