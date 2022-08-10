Real Madrid - Eintracht Frankfurt maçı kaç kaç? Real Madrid - Eintracht Frankfurt maçı hangi kanalda?
UEFA Süper Kupa, Real Madrid - Eintracht Frankfurt bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Real Madrid - Eintracht Frankfurt maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi ve maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor. Peki, Real Madrid - Eintracht Frankfurt maçı ne zaman?
UEFA Süper Kupa heyecanla beklenen müsabakada Real Madrid - Eintracht Frankfurt karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Real Madrid - Eintracht Frankfurt maçı şifresiz mi? Real Madrid - Eintracht Frankfurt maçı hakemi kim? Real Madrid - Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırılıyor. Real Madrid - Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Real Madrid - Eintracht Frankfurt maçı şifresiz mi? Detaylar haberimizdedir…
TV8,5 ekranlarında yayınlanacak olan UEFA Süper Kupa heyecanı Real Madrid - Eintracht Frankfurt arasında gerçekleşiyor. TV8,5 ekranlarında saat 22.00'da maç başlayacaktır. Maç başladığı zaman haberimiz güncellenecektir.
Real Madrid ile Frankfurt arasındaki UEFA Süper Kupa maçı, TV 8 Buçuk, CBC Sport kanal(lar)ından canlı yayınlanacak.
TV 8 Buçuk, Digiturk 55, D Smart 47, Vodafone TV 29 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.
CBC Sport, Azerspace 46E numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.
Real Madrid-Frankfurt Maçı, 10 Ağustos Çarşamba günü oynanacak.
Real Madrid-Frankfurt Maçı, saat 22:00 başlayacak.
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