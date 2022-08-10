Real Madrid - Eintracht Frankfurt maçı kaç kaç? Real Madrid - Eintracht Frankfurt maçı hangi kanalda?

UEFA Süper Kupa, Real Madrid - Eintracht Frankfurt bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Real Madrid - Eintracht Frankfurt maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi ve maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor. Peki, Real Madrid - Eintracht Frankfurt maçı ne zaman?

UEFA Süper Kupa heyecanla beklenen müsabakada Real Madrid - Eintracht Frankfurt karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Real Madrid - Eintracht Frankfurt maçı şifresiz mi? Real Madrid - Eintracht Frankfurt maçı hakemi kim? Real Madrid - Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırılıyor. Real Madrid - Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Real Madrid - Eintracht Frankfurt maçı şifresiz mi? Detaylar haberimizdedir…

REAL MADRİD - EİNTRACHT FRANKFURT MAÇI KAÇ KAÇ?

TV8,5 ekranlarında yayınlanacak olan UEFA Süper Kupa heyecanı Real Madrid - Eintracht Frankfurt arasında gerçekleşiyor. TV8,5 ekranlarında saat 22.00'da maç başlayacaktır. Maç başladığı zaman haberimiz güncellenecektir.

0-08-2022 REAL MADRİD VS FRANKFURT MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Real Madrid ile Frankfurt arasındaki UEFA Süper Kupa maçı, TV 8 Buçuk, CBC Sport kanal(lar)ından canlı yayınlanacak.

REAL MADRİD-FRANKFURT MAÇI TV 8 BUÇUK CANLI İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

TV 8 Buçuk, Digiturk 55, D Smart 47, Vodafone TV 29 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

TV8.5 CANLI YAYIN

REAL MADRİD-FRANKFURT MAÇI CBC SPORT CANLI İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

CBC Sport, Azerspace 46E numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

REAL MADRİD-FRANKFURT MAÇI HANGİ GÜN?

Real Madrid-Frankfurt Maçı, 10 Ağustos Çarşamba günü oynanacak.

REAL MADRİD-FRANKFURT MAÇI SAAT KAÇTA?

Real Madrid-Frankfurt Maçı, saat 22:00 başlayacak.

REAL MADRİD - FRANKFURT MAÇI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ