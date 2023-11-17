Real Madrid'e şok üstüne şok şimdi de Vinicius Junior sakatlandı

Sakatlıkların bu sezon peşini bırakmadığı Real Madrid'de Brezilyalı yıldızı Vinicius Junior, Kolombiya ile oynanan maçta sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.

İspanyol devi Real Madrid'in peşini sakatlıklar bırakmıyor. Eflatun-beyazlıların yıldızı Vinicius Junior, Brezilya'nın Kolombiya ile oynadığı maçta 27. dakikada sakatlanarak oyundan çıktı.

"BİR DARBE ALDIM"

Yıldız futbolcu, maçın ardından sakatlığıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Sanırım geçen seferkiyle aynı sakatlık. Bir darbe aldım ve kendimi kötü hissettim" ifadelerini kullandı.

DAHA ÖNCE DE SAKATLANDI

Vinicius Junior, bu sezon başında daha önce de ağustos ayında hamstring kas sakatlığı yaşamış ve bir ay forma giyememişti.

SAKAT OYUNCULAR GİDEREK ARTIYOR

İspanyol devinde Eduardo Camavinga da Fransa Milli Takımı kampında Ousmane Dembele ile çarpışmış ve sakatlanmıştı. Eflatun-beyazlılarda, bu sezon Thibaut Courtois, Eder Militao, Aurelien Tchouameni, Kepa Arrizabalaga, Arda Güler ve Jude Bellingham gibi isimler de sakatlandı.