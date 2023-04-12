Real Madrid - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Real Madrid - Chelsea maçı saat kaçta başlayacak, nerede yayınlanacak?

Şampiyonlar Ligi'nde hedeflerine ulaşmak isteyen Real Madrid - Chelsea takımları bu akşam karşı karşıya geliyor. Real Madrid - Chelsea maçı heyecanını takip etmek isteyen futbolseverler Real Madrid - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? merak ediyorlar. Peki, Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta? Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta? İşte, Real Madrid Chelsea maçı saat kaçta başlayacak, nerede yayınlanacak, nasıl izlenir? Real Madrid - Chelsea maçı ile ilgili tüm detaylar...