Real Madrid - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Real Madrid - Chelsea maçı şifresiz mi?
Haberler.com - Gündem
- Güncelleme:
- Güncelleme:
UEFA Şampiyonlar ligi çeyrek final rövanş müsabakasında Real Madrid - Chelsea karşı karşıya geliyor. Real Madrid - Chelsea maçı öncesi maç ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta, hangi hakem yönetecek gibi soruların cevabı merak ediliyor.
UEFA Şampiyonlar ligi çeyrek final rövanş maçında heyecanla beklenen, Real Madrid - Chelsea maçı Santiago Bernabéu stadındaoynanacak. İlk maç Real Madrid'in 3-1'lik galibiyetiyle bitmişti.Futbolseverlerin heyecanla beklediği maçın hakemi kim? Real Madrid - Chelsea maçı şifresiz mi? Real Madrid - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta? detaylar haberimizde…
Real Madrid - Chelsea maçı 12 Nisan 2022'de saat 22.00'da Santiago Bernabéu stadında oynanacak.
Real Madrid - Chelsea maçı EXXEN TV'de naklen yayınlanacak.
Real Madrid - Chelsea maçını izlemek için EXXEN kullanıcısı olmalısınız.
Haberler.com - Gündem