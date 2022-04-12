Real Madrid - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Real Madrid - Chelsea maçı şifresiz mi? - Haberler

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Real Madrid - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Real Madrid - Chelsea maçı şifresiz mi?

Haberler.com - Gündem
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Real Madrid - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Real Madrid - Chelsea maçı şifresiz mi?

UEFA Şampiyonlar ligi çeyrek final rövanş müsabakasında Real Madrid - Chelsea karşı karşıya geliyor. Real Madrid - Chelsea maçı öncesi maç ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta, hangi hakem yönetecek gibi soruların cevabı merak ediliyor.

UEFA Şampiyonlar ligi çeyrek final rövanş maçında heyecanla beklenen, Real Madrid - Chelsea maçı Santiago Bernabéu stadındaoynanacak. İlk maç Real Madrid'in 3-1'lik galibiyetiyle bitmişti.Futbolseverlerin heyecanla beklediği maçın hakemi kim? Real Madrid - Chelsea maçı şifresiz mi? Real Madrid - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta? detaylar haberimizde…

Real Madrid - Chelsea maçı 12 Nisan 2022'de saat 22.00'da Santiago Bernabéu stadında oynanacak.

Real Madrid - Chelsea maçı EXXEN TV'de naklen yayınlanacak.

Real Madrid - Chelsea maçını izlemek için EXXEN kullanıcısı olmalısınız.

Haberler.com - Gündem

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