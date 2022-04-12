Real Madrid - Chelsea maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 12 Nisan Real Madrid - Chelsea Şampiyonlar Ligi çeyrek finali kim kazandı, golleri kim attı?
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UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçları tüm hızıyla devam ediyor. Bugünkü karşılaşmalardan birisi Real Madrid - Chelsea arasında oynanıyor. Maçın bitmesine yakın futbol severler, Real Madrid - Chelsea maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 12 Nisan Şampiyonlar Ligi Real Madrid - Chelsea EXXEN özeti izle! araştırması yapıyor. Real Madrid - Chelsea maçı kaç kaç bitti? Real Madrid - Chelsea maçının gollerini kim attı? İşte maç özeti...
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Real Madrid - Chelsea maçı 12 Nisan Salı bugün saat 22:00 'da başlayacak.
Real Madrid - Chelsea maçını Exxen TV'de izleyebilirsiniz.
Maç henüz bitmedi, Chelsea 3-1 önde. Eğer bu skorla biterse maç uzatmalara gidecek.
Maçta Chelsea 3-1 önde. Maçın golleri şu şekilde:
Real Madrid'in golleri:
- 80. dakika : Rodrygo Silva de Goes
- 96. dakika : Benzema
Chelsea'nın golleri:
- 15. dakika : Mason Mount
- 51. dakika : Antonio Rüdiger
- 75. dakika : Timo Werner
Maç 3-2 oldu. Maç bu skorla biterse Real Madrid yarı finale çıkan takım olacak.
Maç özeti maçın ardından Exxen TV'de yayınlanacak.
Maç, Madrid'da, Santiago Bernabéu Stadyumu'nda oynanacak.
Real Madrid - Chelsea arasında oynanan ilk maçı Real Madrid 3-1 kazanmıştı. Bu maçı Chelsea'nın uzatmalara götürmesi için veya tur atlaması için en az 2 gollü galibiyet alması gerekiyor. Maç berabere biterse Real Madrid yarı finale çıkan taraf olacak.