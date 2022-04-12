Real Madrid - Chelsea maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 12 Nisan Real Madrid - Chelsea Şampiyonlar Ligi çeyrek finali kim kazandı, golleri kim attı?

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REAL MADRİD - CHELSEA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Real Madrid - Chelsea maçı 12 Nisan Salı bugün saat 22:00 'da başlayacak.

REAL MADRİD - CHELSEA MAÇI HANGİ KANALDA?

Real Madrid - Chelsea maçını Exxen TV'de izleyebilirsiniz.

REAL MADRİD - CHELSEA MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Maç henüz bitmedi, Chelsea 3-1 önde. Eğer bu skorla biterse maç uzatmalara gidecek.

REAL MADRİD - CHELSEA MAÇI GOLLERİNİ KİM ATTI?

Maçta Chelsea 3-1 önde. Maçın golleri şu şekilde:

Real Madrid'in golleri:

80. dakika : Rodrygo Silva de Goes

96. dakika : Benzema

Chelsea'nın golleri:

15. dakika : Mason Mount

51. dakika : Antonio Rüdiger

75. dakika : Timo Werner

Maç 3-2 oldu. Maç bu skorla biterse Real Madrid yarı finale çıkan takım olacak.

REAL MADRİD - CHELSEA MAÇ ÖZETİ İZLE!

Maç özeti maçın ardından Exxen TV'de yayınlanacak.

REAL MADRİD - CHELSEA ÖZET!

REAL MADRİD - CHELSEA MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Madrid'da, Santiago Bernabéu Stadyumu'nda oynanacak.

REAL MADRİD - CHELSEA MAÇI İLK MAÇ KAÇ KAÇ BİTMİŞTİ?

Real Madrid - Chelsea arasında oynanan ilk maçı Real Madrid 3-1 kazanmıştı. Bu maçı Chelsea'nın uzatmalara götürmesi için veya tur atlaması için en az 2 gollü galibiyet alması gerekiyor. Maç berabere biterse Real Madrid yarı finale çıkan taraf olacak.

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