Real Madrid - Chelsea maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 12 Nisan Real Madrid - Chelsea Şampiyonlar Ligi çeyrek finali kim kazandı, golleri kim attı? - Haberler

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Real Madrid - Chelsea maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 12 Nisan Real Madrid - Chelsea Şampiyonlar Ligi çeyrek finali kim kazandı, golleri kim attı?

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Real Madrid - Chelsea maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 12 Nisan Real Madrid - Chelsea Şampiyonlar Ligi çeyrek finali kim kazandı, golleri kim attı?

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçları tüm hızıyla devam ediyor. Bugünkü karşılaşmalardan birisi Real Madrid - Chelsea arasında oynanıyor. Maçın bitmesine yakın futbol severler, Real Madrid - Chelsea maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 12 Nisan Şampiyonlar Ligi Real Madrid - Chelsea EXXEN özeti izle! araştırması yapıyor. Real Madrid - Chelsea maçı kaç kaç bitti? Real Madrid - Chelsea maçının gollerini kim attı? İşte maç özeti...

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Real Madrid - Chelsea maçı 12 Nisan Salı bugün saat 22:00 'da başlayacak.

Real Madrid - Chelsea maçını Exxen TV'de izleyebilirsiniz.

Maç henüz bitmedi, Chelsea 3-1 önde. Eğer bu skorla biterse maç uzatmalara gidecek.

Maçta Chelsea 3-1 önde. Maçın golleri şu şekilde:

Real Madrid'in golleri:

  • 80. dakika : Rodrygo Silva de Goes
  • 96. dakika : Benzema

Chelsea'nın golleri:

  • 15. dakika : Mason Mount
  • 51. dakika : Antonio Rüdiger
  • 75. dakika : Timo Werner

Maç 3-2 oldu. Maç bu skorla biterse Real Madrid yarı finale çıkan takım olacak.

Maç özeti maçın ardından Exxen TV'de yayınlanacak.

REAL MADRİD - CHELSEA ÖZET!

Real Madrid - Chelsea maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 12 Nisan Real Madrid - Chelsea Şampiyonlar Ligi çeyrek finali kim kazandı, golleri kim attı?

Maç, Madrid'da, Santiago Bernabéu Stadyumu'nda oynanacak.

Real Madrid - Chelsea arasında oynanan ilk maçı Real Madrid 3-1 kazanmıştı. Bu maçı Chelsea'nın uzatmalara götürmesi için veya tur atlaması için en az 2 gollü galibiyet alması gerekiyor. Maç berabere biterse Real Madrid yarı finale çıkan taraf olacak.

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Şampiyonlar Ligi, Real Madrid, Chelsea, Gündem, Spor, Haberler

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