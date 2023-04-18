Futbolseverlerin sıkı sıkıya takip ettiği UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid - Chelsea karşı karşıya gelecek. Merak edilenler arasında ise Real Madrid - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta? sorusu yer alıyor. Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak olan maç sporseverlerin gündeminde yer alıyor. Peki, Real Madrid - Chelsea hangi kanalda? Real Madrid - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta? Real Madrid - Chelsea maçı nereden izlenir?

Real Madrid - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta? Sorusu merak ediliyor. Real Madrid - Chelsea maçı futbolseverlerin merakla takip ettiği maçlardan bir tanesi. Futbolseverlerin sıkı sıkıya takip ettiği UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid - Chelsea karşı karşıya gelecek. Merak edilenler arasında ise Real Madrid - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta? sorusu oldu. Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak olan maç sporseverlerin gündeminde yer alıyor. Peki, Real Madrid - Chelsea hangi kanalda? Real Madrid - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta? Real Madrid - Chelsea maçı nereden izlenir?

REAL MADRİD - CHELSEA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Real Madrid - Chelsea maçı 18 Nisan günü tarihinde saat 22.00'de oynanacak.

REAL MADRİD - CHELSEA MAÇI HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak olan Real Madrid - Chelsea maçı Exxen platformunda canlı olarak yayınlanacak.