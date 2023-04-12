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Real Madrid - Chelsea hangi kanalda? Real Madrid - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta? Real Madrid - Chelsea maçı nereden izlenir?

Real Madrid - Chelsea hangi kanalda? Real Madrid - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta? Real Madrid - Chelsea maçı nereden izlenir?

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Futbolseverlerin sıkı sıkıya takip ettiği UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid - Chelsea karşı karşıya gelecek. Merak edilenler arasında ise Real Madrid - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta? sorusu yer alıyor. Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak olan maç sporseverlerin gündeminde yer alıyor. Peki, Real Madrid - Chelsea hangi kanalda? Real Madrid - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta? Real Madrid - Chelsea maçı nereden izlenir?

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Real Madrid - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta? Sorusu merak ediliyor. Real Madrid - Chelsea maçı futbolseverlerin merakla takip ettiği maçlardan bir tanesi. Futbolseverlerin sıkı sıkıya takip ettiği UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid - Chelsea karşı karşıya gelecek. Merak edilenler arasında ise Real Madrid - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta? sorusu oldu. Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak olan maç sporseverlerin gündeminde yer alıyor. Peki, Real Madrid - Chelsea hangi kanalda? Real Madrid - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta? Real Madrid - Chelsea maçı nereden izlenir?

REAL MADRİD - CHELSEA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Real Madrid - Chelsea maçı 12 Nisan günü tarihinde saat 22.00'de oynanacak.

REAL MADRİD - CHELSEA MAÇI HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak olan Real Madrid - Chelsea maçı CBC Sports, Exxen platformunda canlı olarak yayınlanacak.

Haberler.com / Sumru Tarhan - Gündem

UEFA Şampiyonlar Ligi Real Madrid Chelsea Futbol Gündem Spor Haberler

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