UEFA Şampiyonlar liginin iddialı takımlarından Real Madrid- Celtic bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın önemli maçlarından biri olan Celtic-Real Madrid maçı heyecanla bekleniyor. Celtic-Real Madrid maçının nereden izleneceği araştırılıyor. Peki, Real Madrid-Celtic maçı saat kaçta, hangi kanalda? Real Madrid maçı ne zaman? Real Madrid Celtic maçı nasıl izlenir? İşte detaylar…

Real Madrid maçı hangi kanalda? Celtic ile Real Madrid bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın önemli maçlarından biri olan Celtic - Real Madrid maçının başlamasıyla heyecanlı bekleyiş başladı. Sporseverler Celtic Real Madrid maçının nereden izleneceğini araştırıyor. Maçın hangi kanalda olduğunu araştırıyor. Peki, Real Madrid-Celtic maçı ne zaman, hangi kanalda? Real Madrid maçı saat kaçta? Real Madrid Celtic maçı nasıl izlenir? Detaylar haberimizde...

REAL MADRİD CELTİC MAÇI SAAT KAÇTA?

Real Madrid- Celtic maçı 2 Kasım Çarşamba günü 20.45'de gerçekleşecek.

REAL MADRİD CELTİC MAÇI CANLI İZLE!

Celtic ve Real Madrid maçını canlı izlemek için Celtic-Real Madrid CANLI İZLE! linkini tıklayınız.

REAL MADRİD CELTİC MAÇI HANGİ KANALDA?

Celtic ile Real Madrid arasındaki UEFA Şampiyonlar ligi maçı EXXEN ve TV8,5 kanallarından yayınlanacak.