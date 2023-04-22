İspanya La Liga takımlarından Real Madrid ve Celta Vigo bugün karşı karşıya geliyor. Real madrid maçının nereden izleneceği araştırılıyor. Peki, Real Madrid-Celta Vigo maçı saat kaçta, hangi kanalda? Real Madrid maçı nereden, nasıl izlenir? Real Madrid maçı ne zaman? İşte detaylar…

Real Madrid maçı hangi kanalda? Real Madrid ve Celta Vigo bugün karşı karşıya geliyor. Sporseverler Real Madrid maçının nereden izleneceğini araştırıyor. Maçın hangi kanalda olduğunu araştırıyor. Peki, Real Madrid-Celta Vigo maçı saat kaçta, hangi kanalda? Real Madrid maçı nereden, nasıl izlenir? Real Madrid maçı ne zaman? Detaylar haberimizde...

REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Real Madrid ve Celta Vigo maçı, 22 Nisan Cumartesi günü saat 22.00'da oynanacak

REAL MADRİD-CELTA VİGO MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Real Madrid ve Celta Vigo arasında gerçekleşecek İspanya La Liga maçı, Santiago Bernabéu Stadyumu'nda gerçekleşecek.

REAL MADRİD-CELTA VİGO MAÇI HANGİ KANALDA?

Real Madrid maçı S Sport 2, Kablo TV 241 ve Tivibu 74 kanallar canlı olarak yayınlanacaktır.