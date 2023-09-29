Real Madrid, 20 yaşındaki yıldızı Eduardo Camavinga ile yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor. Eflatun-beyazlılar, Fransız futbolcunun serbest kalma bedelini 1 milyar euro olarak belirleyecek.

Real Madrid, Camavinga ile anlaşmaya vardı! Serbest kalma bedeli 1 milyar euro olacak

Real Madrid, 2021 yılında Rennes'den transfer ettiği Eduardo Camavinga'nın sözleşmesini iyileştiriyor. Dünya devi, Fransız yıldızın yeni sözleşmesine 1 milyar euroluk serbest kalma maddesi koyacak.

MAAŞI CİDDİ ORANDA ARTIRILACAK

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Real Madrid ile Camavinga yeni sözleşme için anlaşmaya vardı. Yeni sözleşmesinde çılgın bir serbest kalma bedeli bulunacak futbolcunun maaşı da ciddi oranda artırılacak.

SKOR KATKISI VEREMEDİ

Eduardo Camavinga bu sezon Real Madrid ile 8 maçta forma giydi. Toplam 424 dakika süre bulan futbolcu, gol ya da asist katkısı veremedi.