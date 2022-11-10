Real Madrid - Cadiz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
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La Liga'nın 14. haftasında Real Madrid ile Cadiz karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Real Madrid - Cadiz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...
La Liga'da Barcelona'nın ardından ikinci sırada bulunan Real Madrid liglere verilecek Dünya Kupası arasından önce çıkacağı son maçı kazanmak istiyor. Real Madrid'in rakibi Cadiz 20 takımın bulunduğu La Liga'da 19. sırada yer alıyor. Bir maç eksiği bulunan Real Madrid, 37 puanlı lider Barcelona'nın ardından 32 puanda bulunuyor. Madrid ekibi bugün kazanarak puan farkını 2'ye indirmeyi planlıyor. Peki, maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...
REAL MADRİD- CADİZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Real Madrid bu gece sahasında Cadiz'i konuk edecek. Türkiye saatiyle 23.30'da başlayacak maç S Sport'tan naklen yayımlanacak.
REAL MADRİD - CADİZ MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ BELİ Mİ?
Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Mendy; Modric, Tchouameni, Kroos; Valverde, Rodrygo, Vinicius Jr
Cadiz: Carcelen, Cala, Mari, Espino; Ocampo, Emeterio, Fernandez, Bongonda; Sobrino, Lozano