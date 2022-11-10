Real Madrid - Cadiz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

La Liga'nın 14. haftasında Real Madrid ile Cadiz karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Real Madrid - Cadiz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...