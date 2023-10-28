Real Madrid Barcelona maçında ARDA GÜLER oynayacak mı? Barcelona-Real Madrid ilk 11'de Arda Güler var mı?
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La Liga'da bu akşam El Clasico coşkusu yaşanacak. Barcelona, bu akşam taraftarlarına karşı ezeli rakibi Real Madrid'i ağırlayacak. Arda Güler'in El Clasico'da sahada olup olmayacağı büyük bir merak konusu. Peki, Real Madrid Barcelona maçında ARDA GÜLER oynayacak mı? Barcelona-Real Madrid ilk 11'de Arda Güler var mı?İşte detaylar…
Önemli karşılaşma öncesinde maçın canlı yayın detayları açıklandı. La Liga'nın 11. haftasında Barcelona, Real Madrid'i evinde konuk edecek. Dünya futbolunun büyük çatışması olarak adlandırılan El Clasico'da, Real Madrid forması giyen milli futbolcumuz Arda Güler'in sahada olup olmayacağı merak uyandırıyor. Real Madrid Barcelona maçında ARDA GÜLER oynayacak mı? Barcelona-Real Madrid ilk 11'de Arda Güler var mı?İşte detaylar…
La Liga'nın 11. haftası, büyük bir çatışma olan El Clasico'ya ev sahipliği yaparken Real Madrid, 28 Ekim'de ebedi rakipleri Barcelona'nın ziyaretçisi olacak. Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Barcelona ile yapacakları maç öncesi görüşlerini paylaşırken Arda Güler'e yüksek övgülerde bulundu. Ancak Arda Güler, Real Madrid'in Barcelona maçı kadrosunda yer almıyor, bu nedenle El Clasico'da oynamayacak.
Barcelona, bu akşam Camp Nou'nun yeniden yapımı nedeniyle yeni sahası Olimpico'da Real Madrid'e karşı mücadele edecek. El Clasico coşkusu saat 17.15'te başlayacak. Bu kritik karşılaşma, S Sport tarafından canlı olarak ekranlara taşınacak.
El Clasico coşkusu saat 17.15 itibarıyla başlayacak. Karşılaşma, canlı olarak S Sport ekranlarından takip edilebilecek. İşte iki takımın kadroları:
Barcelona: Ter Stegen, Cancelo, Araujo, Martinez, Balde, Gavi, Romeu, İlkay Gündoğan, Yamal, Felix, Lewandowski
Real Madrid: Kepa, Carvajal, Rudiger, Alaba, Camavinga, Valverde, Tchouameni, Kroos, Bellingham, Rodrygo, Vinicius Jr.