Real Madrid - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta? Real Madrid - Barcelona maçı hangi kanalda, canlı izleme linki var mı?

İspanya Kral Kupası Copa Del Rey karşılaşması olan Real Madrid - Barcelona maçı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Arama motorlarında Real Madrid - Barcelona maçının ne zaman olduğu ve hangi kanalda yayınlandığı araştırılıyor. Peki, Real Madrid - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta? Real Madrid - Barcelona maçı hangi kanalda, canlı izleme linki var mı?