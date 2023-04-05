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Real Madrid - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta? Real Madrid - Barcelona maçı hangi kanalda, canlı izleme linki var mı?

Real Madrid - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta? Real Madrid - Barcelona maçı hangi kanalda, canlı izleme linki var mı?

Gündem Haberleri

İspanya Kral Kupası Copa Del Rey karşılaşması olan Real Madrid - Barcelona maçı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Arama motorlarında Real Madrid - Barcelona maçının ne zaman olduğu ve hangi kanalda yayınlandığı araştırılıyor. Peki, Real Madrid - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta? Real Madrid - Barcelona maçı hangi kanalda, canlı izleme linki var mı?

Real Madrid - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta? sorusu gündemde yer alıyor. İspanya Kral Kupası Copa Del Rey kapsamında Real Madrid ile Barcelona karşı karşıya gelecek. Futbolseverlerin heyecanla beklediği Real Madrid - Barcelona maçının detayları ise merak ediliyor. Peki, Real Madrid - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta? Real Madrid - Barcelona maçı hangi kanalda, canlı izleme linki var mı?

REAL MADRİD - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Real Madrid - Barcelona maçı 5 Nisan günü saat 22.00'de oynanacak.

REAL MADRİD - BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?

İspanya Kral Kupası Copa Del Rey karşılaşması olan Real Madrid - Barcelona maçı Tivibu Spor 1 kanalında canlı olarak yayınlanacak.

Haberler.com / Sumru Tarhan - Gündem

Real Madrid Barcelona Futbol Gündem Spor Haberler

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