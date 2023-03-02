Real Madrid Barcelona 11'ler maç kadrosunda kimler var? Real Madrid Barcelona ilk 11!
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Bu akşam oynanacak olan El Clasico öncesi taraftarlar tarafından Real Madrid Barcelona 11'ler maç kadrosunda kimler var? Real Madrid Barcelona ilk 11 merak ediliyor. Peki, Real Madrid Barcelona maç kadrosu kimler var?
Real Madrid Barcelona 11'ler! Bu akşam oynanacak olan El Clasico öncesi taraftarlar tarafından Real Madrid Barcelona 11'ler maç kadrosunda kimler var? Real Madrid Barcelona ilk 11 merak ediliyor. Peki, Real Madrid Barcelona maç kadrosu kimler var? Detaylar...
Real Madrid: Courtois, Carvajal, Militao, Rüdiger, Nacho, Camavinga, Modric, Kroos, Valverde, Vinicius, Benzema.
Barcelona: Ter Stegen, Araujo, Kounde, Alonso, Balde, Busquets, De Jong, Kessie, Raphinha, Gavi, Ferran Torres.
Real Madrid - Barcelona maçı Tivibu Spor 1'den canlı olarak yayınlanacak.
Real Madrid - Barcelona maçı saat 23.00'te başlayacak.
Real Madrid - Barcelona maçı bu akşam saat 23.00'te oynanacak.
Real Madrid - Barcelona maçı Madrid'de, Estadio Santiago Bernabéu Stadyumu'nda oynanacak.