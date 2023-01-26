Real Madrid - Atletico Madrid maçı ne zaman, hangi kanalda? Real Madrid - Atletico Madrid CANLI- ŞİFRESİZ izleme linki var mı?

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REAL MADRİD - ATLETİCO MADRİD MAÇ NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Merakla beklenen Real Madrid - Atletico Madrid maçı, 26 Ocak Perşembe 23.00'te yapılacak.İspanya Kral Kupası Copa Del Rey Çeyrek Final maçı, Madrid'da, Estadio Santiago Bernabéu Stadyumu'nda yapılacak.

REAL MADRİD - ATLETİCO MADRİD CANLI- ŞİFRESİZ İZLEME LİNKİ VAR MI?

Real Madrid - Atletico Madrid maçı, Tivibu Spor 2, Tivibu 79, kanallarındanşifreli olarak izlenebilmektedir.