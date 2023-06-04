Real Madrid - Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Real Madrid - Athletic Bilbao maçı nerede oynanıyor, maçın yayını var mı?
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La Liga maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Real Madrid - Athletic Bilbao karşılaşması oldu. Peki, Real Madrid - Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Real Madrid - Athletic Bilbao maçı nerede oynanıyor? Real Madrid - Athletic Bilbao maçı şifresiz mi? Real Madrid - Athletic Bilbao maçı hangi kanaldan canlı olarak izlenir? İşte detaylar...
Real Madrid - Athletic Bilbao maçına az bir süre kala maç hakkında detayları öğrenmek isteyen futbol severler, Real Madrid - Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Real Madrid - Athletic Bilbao maçı nerede oynanıyor? araştırması yapıyor. İşte ayrıntılar...
Real Madrid-Athletic Bilbao Maçı, 04 Haziran Pazar günü oynanacak. Maç saat 19:30 başlayacak.
Real Madrid - Athletic Bilbao maçını S Sport üzerinden izleyebilirsiniz.
Maç, Madrid'da, Santiago Bernabéu Stadyumu'nda oynanacak.