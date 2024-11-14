Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 10. haftasında yarın İspanya'nın Real Madrid ekibiyle deplasmanda karşılaşacak. Real Madrid Anadolu Efes maçının saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor. Basketbol severler, bu önemli karşılaşmanın detaylarını araştırıyor. Peki, Real Madrid Anadolu Efes maçı hangi kanalda, saat kaçta? THY Euroleague Real Madrid Anadolu Efes basket maçı şifresiz mi? Detaylar haberimizde...

REAL MADRID-ANADOLU EFES MAÇI SAAT KAÇTA?

Wizink Center'da oynanacak Real Madrid Anadolu Efes maçı 14 Kasım 2024 Perşembe günü saat 22.45'te başlayacak.

THY Avrupa Ligi'nin 10. haftasında oynanacak maçların programı (TSİ) şöyle:

Bugün:

21.00 Maccabi Playtika Tel Aviv (İsrail)-Olympiakos (Yunanistan)

22.00 ASVEL (Fransa)-Kızılyıldız (Sırbistan)

22.30 Bayern Münih (Almanya)-ALBA Berlin (Almanya)

22.30 Baskonia (İspanya)-Monaco (Fransa)

22.45 Real Madrid (İspanya)-Anadolu Efes

REAL MADRID ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA?

Dev karşılaşma S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

İKİ TAKIMIN PERFORMANSI

Ligde 9 hafta sonunda Anadolu Efes 5, Real Madrid ise 4 galibiyet elde etti. İki ekip THY Avrupa Ligi'nde şimdiye kadar 44 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 29'unu Real Madrid, 15'ini Anadolu Efes kazandı.

İspanya temsilcisi, geçen sezon Madrid'deki 4 uzatmaya giden son maçı 130-126'lık skorla galip tamamladı.