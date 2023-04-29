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Real Madrid - Almeria maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Real Madrid - Almeria maçı şifresiz mi?

Real Madrid - Almeria maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Real Madrid - Almeria maçı şifresiz mi?

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İspanya La Liga hedefine ulaşmak isteyen Real Madrid - Almeria bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Real Madrid - Almeria maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor. Peki, Real Madrid - Almeria maçı ne zaman?

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İspanya La Liga heyecanla beklenen müsabakada Real Madrid - Almeria karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Real Madrid - Almeria maçı şifresiz mi? Real Madrid - Almeria maçı hakemi kim? Real Madrid - Almeria maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı. Real Madrid - Almeria maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Real Madrid - Almeria maçı şifresiz mi? Detaylar haberimizdedir…

Real Madrid ile Almeria arasındaki İspanya La Liga maçı, CBC Sport, S Sport, S Sport Plus, Bilyoner TV kanal(lar)ından canlı maç izlenebilecek.

CBC Sport, Azerspace 46E numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

S Sport, Kablo TV 240, Tivibu 73, Turkcell TV+ 77, Vodafone TV 11 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

S Sport Plus, numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

Bilyoner TV, İddaa numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

Real Madrid-Almeria Maçı, 29 Nisan Cumartesi günü oynanacak.

Real Madrid-Almeria Maçı, saat 19:30 başlayacak.

Real Madrid ve Almeria, karşı karşıya geleceği İspanya La Liga maçı, Madrid'da, Santiago Bernabéu Stadyumu'nda oynanacak.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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