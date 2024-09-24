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Real Madrid- Alaves maçı ne zaman? Real Madrid- Alaves maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?

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Real Madrid ve Alaves takımları arasında oynanacak olan futbol maçının tarihi, saat bilgisi ve yayınlanacağı kanal merak ediliyor. Maçın şifresiz olup olmadığı da futbolseverler tarafından sorgulanıyor.

Real Madrid ile Alaves arasında oynanacak futbol karşılaşması, futbolseverler tarafından büyük bir ilgiyle bekleniyor. Maçın tarihi, saat bilgisi ve hangi kanalda yayınlanacağı ise taraftarların en çok merak ettiği konular arasında. Özellikle bu önemli mücadeleyi canlı izlemek isteyenler, karşılaşmanın şifreli mi yoksa şifresiz mi yayınlanacağını araştırıyor. Peki, Real Madrid- Alaves maçı ne zaman? Real Madrid- Alaves maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? İşte detaylar...

REAL MADRID- ALAVES MAÇI NE ZAMAN?

Real Madrid- Alaves maçı, 24 Eylül 2024 Salı günü saat oynanacak.

Real Madrid- Alaves maçı ne zaman? Real Madrid- Alaves maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?

REAL MADRID- ALAVES MAÇI SAAT KAÇTA?

Real Madrid- Alaves maçı, 22:00'de başlayacak ve Santiago Bernabeu'da oynanacak.

Real Madrid- Alaves maçı ne zaman? Real Madrid- Alaves maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?

REAL MADRID- ALAVES MAÇI HANGİ KANALDA?

Real Madrid- Alaves maçı, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

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