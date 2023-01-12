Real Betis - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta? Real Betis - Barcelona hangi kanalda, CANLI izleme linki var mı?

İspanya Süper Kupa'da Real Betis - Barcelona maçı oynanacak. Futbolseverlerin sıkı sıkıya takip ettiği İspanya Süper Kupa'da nefesler tutuldu. Merak edilenler arasında ise Real Betis - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta? Real Betis - Barcelona hangi kanalda, CANLI izleme linki var mı? soruları yer alıyor.