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29 Aralık Perşembe günü oynanacak karşılaşmalarından bir tanesi olan Pendik spor - Bolu spor maçı hakkında birçok detay merak ediliyor. Real Betis - Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta? Sorusunu merak etmeye ve araştırmaya başladı. Konu hakkında merak edilen bir diğer detay ise Real Betis - Athletic Bilbao CANLI izleme linki var mı? Sorusu oldu. Peki, Real Betis - Athletic Bilbao maçı ne zaman saat kaçta? Real Betis - Athletic Bilbao maçı CANLI şifresiz izleme linki var mı?

REAL BETİS - ATHLETİC BİLBAO MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

29 Aralık Perşembe günü olan Real Betis - Athletic Bilbao karşılaşması saat 21:15'da Sevilla'da, Benito Villamarín Stadyumu'nda oynanacak ve CBC Sport, S Sport, S Sport Plus, Bilyoner TV kanalarından canlı olarak yayınlanacak.

REAL BETİS - ATHLETİC BİLBAO MAÇI CANLI İZLEME LİNKİ VAR MI?

Real Betis - Athletic Bilbao karşılaşmasını canlı olarak izlemek isteyen sporseverler, S Sport kanalı üzerinden canlı olarak karşılaşmayı takip edebilir. İnternet üzerinden maçı izlemek isteyen kişiler ise S Sport resmi web sitesi üzerinden canlı izleme linkine ulaşabilir. S Sport kanalı Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.