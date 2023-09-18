RCEP Anlaşması, Küresel Turizm Ekonomisini Yeniden Şekillendirecek

Uluslararası Dağ Turizmi İttifakı ve Çin Sosyal Bilimler Akademisi tarafından yapılan bir rapora göre, Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık (RCEP) serbest ticaret anlaşması, küresel turizmin gelişim modelini yeniden şekillendirecek ve dünyanın en büyük turizm ekonomisi topluluğunun inşasına yardımcı olacak.

GUİYANG, 18 Eylül (Xinhua) -- Uluslararası Dağ Turizmi İttifakı ve Çin Sosyal Bilimler Akademisi (CASS) tarafından Cumartesi günü açıklanan raporda, Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık (RCEP) serbest ticaret anlaşmasının, küresel turizmin gelişim modelini yeniden şekillendireceği ve dünyanın en büyük turizm ekonomisi topluluğunun inşasına yardımcı olacağı bildirildi.

RCEP'in, 10 Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) üye ülkesinin yanı sıra Çin, Japonya, Güney Kore, Avustralya ve Yeni Zelanda'dan oluşan 15 üyesi bulunuyor. Kasım 2020'de imzalanan ve 1 Ocak 2022'de yürürlüğe giren RCEP anlaşması, üyeleri arasında ticareti yapılan ürünlerin yüzde 90'ndan fazlasından alınan gümrük vergilerini kademeli olarak kaldırmayı amaçlıyor.

CASS Turizm Araştırma Merkezi Genel Sekreteri Jin Zhun, açık ve sağlam uluslararası ekonomi ve ticaret ilişkilerinin, bölgesel piyasa ortamını optimize edeceğini, ekonomik ve kültürel alışverişleri artıracağını ve farklı ülkelerdeki turizm arzıyla talebini buluşturacağını söyledi.

Raporda 2019 yılında RCEP ülkelerini, küresel toplamın yüzde 29'una denk gelen 398 milyon yabancı turistin ziyaret ettiği ve yine bu ülkelerden küresel toplamın yüzde 24'ünü oluşturan 260 milyon kişinin başka ülkelere turist olarak gittiği belirtildi.

Rapora göre RCEP ülkeleri, kendi aralarında ana turist kaynağı konumunda bulunuyor. Örneğin Myanmar ve Güney Kore'ye en fazla turist gönderen ilk 10 ülkenin sekizi RCEP ülkeleri.

Raporda RCEP ülkelerindeki dağlık alanların, tüm karasal alanların yarısından fazlasına karşılık geldiği ve temel turizm mekanlarını oluşturduğu ifade edildi. UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne giren 46 dağlık bölgenin bulunduğu bu ülkelerin dağ turizminin gelişimi için büyük imkana sahip olduğu belirtildi.

Jin, "RCEP, daha güçlü bir turizm ekonomisi döngüsünü teşvik edecek ve üye ülkeleri, uluslararası turist akımı ve tüketiminin üçte birinden fazlasına sahip önemli uluslararası turizm adresleri haline gelecektir" dedi.