RB Leipzig - Real Madrid maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 25 Ekim Leipzig - Real Madrid maçının gollerini kim attı? Timo Werner, V. Junior golü izle
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Leipzig - Real Madrid maçı sona erdi. Maç bitiminin ardından maçın gollerini ve özeti izlemek isteyen seyirciler, Leipzig - Real Madrid maç özeti izle! Leipzig - Real Madrid maçı kaç kaç bitti? 25 Ekim Leipzig - Real Madrid maçının gollerini kim attı? Timo Werner, V. Junior golleri izle! araştırması yapıyor. Peki, Leipzig - Real Madrid maçının özeti yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? İşte maç özeti ve linki...
UEFA Şampiyonlar Ligi günün en beklenen maçları arasında Leipzig - Real Madrid maçı geliyor. Maç 3-2 RB Leipzig'in galibiyeti ile sona erdi. Peki, maç özeti yayınlandı mı? Leipzig - Real Madridmaç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 25 Ekim Leipzig - Real Madrid maçının gollerini kim attı? Tüm golleri izle...
Leipzig - Real Madrid maçı bu akşam 25 Ekim Salı günü saat 22:00'da başlayacak.
Leipzig - Real Madrid maçını Exxen TV üzerinden izleyebilirsiniz.
Maçı Leipzig 3-2 kazandı.
3-2 Leipzig'in galibiyeti ile tamamlanan maçta atılan goller şu şekilde:
Leipzig'in golleri:
- 13. dakika : Josko Gvardiol
- 18. dakika : Christopher Nkunku
- 81. dakika : Timo Werner
Real Madrid'in golleri:
- 44. dakika : Vinicius José Paixão de Oliveira Júnior
- 90+4. dakika : Rodrygo Silva de Goes
Maçın bitiminin ardından maç özeti Exxen platformunda yayınlanacak. Aynı şekilde maçın özeti Exxen Spor Youtube kanalından da verilecek.
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Maç, Leipzig'da, Red Bull Arena Stadyumu'nda oynanacak.