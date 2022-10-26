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RB Leipzig - Real Madrid maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 25 Ekim Leipzig - Real Madrid maçının gollerini kim attı? Timo Werner, V. Junior golü izle

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RB Leipzig - Real Madrid maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 25 Ekim Leipzig - Real Madrid maçının gollerini kim attı? Timo Werner, V. Junior golü izle

Leipzig - Real Madrid maçı sona erdi. Maç bitiminin ardından maçın gollerini ve özeti izlemek isteyen seyirciler, Leipzig - Real Madrid maç özeti izle! Leipzig - Real Madrid maçı kaç kaç bitti? 25 Ekim Leipzig - Real Madrid maçının gollerini kim attı? Timo Werner, V. Junior golleri izle! araştırması yapıyor. Peki, Leipzig - Real Madrid maçının özeti yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? İşte maç özeti ve linki...

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UEFA Şampiyonlar Ligi günün en beklenen maçları arasında Leipzig - Real Madrid maçı geliyor. Maç 3-2 RB Leipzig'in galibiyeti ile sona erdi. Peki, maç özeti yayınlandı mı? Leipzig - Real Madridmaç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 25 Ekim Leipzig - Real Madrid maçının gollerini kim attı? Tüm golleri izle...

Leipzig - Real Madrid maçı bu akşam 25 Ekim Salı günü saat 22:00'da başlayacak.

Leipzig - Real Madrid maçını Exxen TV üzerinden izleyebilirsiniz.

Maçı Leipzig 3-2 kazandı.

3-2 Leipzig'in galibiyeti ile tamamlanan maçta atılan goller şu şekilde:

Leipzig'in golleri:

  • 13. dakika : Josko Gvardiol
  • 18. dakika : Christopher Nkunku
  • 81. dakika : Timo Werner

Real Madrid'in golleri:

  • 44. dakika : Vinicius José Paixão de Oliveira Júnior
  • 90+4. dakika : Rodrygo Silva de Goes

Maçın bitiminin ardından maç özeti Exxen platformunda yayınlanacak. Aynı şekilde maçın özeti Exxen Spor Youtube kanalından da verilecek.

LEİPZİG - REAL MADRİD MAÇ ÖZETİ TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ...

Maç, Leipzig'da, Red Bull Arena Stadyumu'nda oynanacak.

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Real Madrid RB Leipzig Gündem Spor Haberler

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